Elisa de Paris morta nell' incidente frontale sull' Alemagna Aveva appena dato la buonanotte ai figli il dolore dell' ex compagno della 33enne

LONGARONE - «Mi hanno svegliato alle 3 i carabinieri per dirmi che Elisa aveva avuto un incidente e che non c?era più: al mattino non me la sono sentita di dirlo ai nostri due. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Elisa de Paris morta nell'incidente frontale sull'Alemagna. «Aveva appena dato la buonanotte ai figli», il dolore dell'ex compagno della 33enne

