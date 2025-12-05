Elisa Conzadori morta al passaggio a livello il giudice civile | incidente fatale responsabilità di Rfi

Maleo (Lodi) – Dopo più di cinque anni, arriva un passaggio cruciale per il caso di Elisa Conzadori. Il Tribunale civile di Lodi ha infatti riconosciuto la responsabilità esclusiva di Rete ferroviaria italiana nella morte della trentaquattrenne di Pizzighettone, travolta da un treno al passaggio a livello di Maleo il 15 agosto 2020 mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro al supermercato di Codogno. Per il suo caso, tuttavia, la procura di Lodi aveva richiesto l’archiviazione, sostenendo che la responsabilità fosse della giovane. Secondo la sentenza in sede civile, invece, la giovane stava attraversando i binari con la semibarriera completamente alzata e in assenza di segnali acustici e luminosi attivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elisa Conzadori morta al passaggio a livello, il giudice civile: incidente fatale responsabilità di Rfi

