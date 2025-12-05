Elicottero si schianta su un campo da tennis in Argentina

Un elicottero che stava sorvolando un campo da tennis nel quartiere Palermo, a Buenos Aires, è precipitato all’improvviso, distruggendosi completamente nell’impatto. Il pilota ha riportato le ferite più gravi, mentre gli altri due occupanti sono stati estratti dal velivolo con lesioni meno serie. Le autorità non hanno ancora determinato le cause dell’incidente e hanno transennato la zona, ora sotto rigorosa sorveglianza in attesa delle indagini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elicottero si schianta su un campo da tennis in Argentina

