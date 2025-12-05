Elicottero in avaria si schianta muore operaio La manovra del pilota ha evitato una strage

LANZADA (Sondrio) Tragedia ieri mattina a Lanzada (Sondrio) dove è precipitato un elicottero che stava trasportando tre operai sul corpo della frana che, a novembre, ha causato la chiusura della strada che porta nella parte più alta della vallata valtellinese. E proprio uno degli operai, il ventinovenne Tommaso Diaz Ledesma residente a Valmadrera, non c’è l’ha fatta ed è stato trovato senza vita dagli uomini dell’Areu intervenuti sul posto per i soccorsi, insieme a quelli del Sagf (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) e a quelli dei Vigili del Fuoco. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto dal ventinovenne lecchese di origini peruviane, trasferitosi da Medellin con la sua famiglia e che amava la sua professione e il volo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elicottero in avaria si schianta, muore operaio. La manovra del pilota ha evitato una strage

