Elezioni in vista? Scurria chiama a raccolta la città | nasce l’appello per un fronte civico unitario
La “Rete civica Partecipazione” lancia un appello pubblico rivolto a cittadini, associazioni, comitati e realtà politiche non schierate, invitandoli a costruire un fronte civico unitario. A firmarlo è Marcello Scurria, che denuncia un clima sempre più teso tra amministrazione e comunità.Scurria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
