Elezioni in Centrafrica L’appello dei vescovi

Tv2000.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Repubblica Centrafricana il 28 dicembre si terranno le elezioni. Dai vescovi locali arriva un appello. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

AFRICA/CENTRAFRICA - Le prossime elezioni sono un evento storico da non sprecare” affermano i Vescovi - Bangui (Agenzia Fides) – “Questo è un evento più storico che mai: si tratta di ricostruire il nostro Paese di metterlo sulla via dello sviluppo sociale e della crescita economica”. Come scrive fides.org

