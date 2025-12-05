Elena Pero | Chi se ne frega delle telecronache Se penso a Sinner a Wimbledon mi viene da piangere
Elena Pero racconta la rivalità Sinner–Alcaraz, l'evoluzione del tennis, il nuovo pubblico e le emozioni dietro le telecronache.
All'evento 'Profumo di Tennis' organizzato da @la_stampa abbiamo ascoltato LA voce del tennis, Elena Pero, raccontare la finale di Wimbledon 2025 vinta da Jannik Sinner, ancora oggi, con l'emozione negli occhi
Elena Pero: «I commenti sui social? Troppa cattiveria, non li leggo. Con Sinner un'emozione enorme, sarò sempre grata a Rino Tommasi» - La sua voce, insieme a quella di Paolo Bertolucci, ha raccontato uno dei momenti più alti della storia dello sport del nostro Paese: il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il primo tennista italiano ...
Elena Pero: «Tommasi un maestro. Le commentatrici? Poche. A Parigi c'erano bagni solo per uomini» - Ripubblichiamo l'intervista alla telecronista Elena Pero pubblicata su "7" in edicola venerdì 4 luglio 2025 Wimbledon, gesti bianchi e profumo d'erba.