Elena Pero | Chi se ne frega delle telecronache Se penso a Sinner a Wimbledon mi viene da piangere

Elena Pero racconta la rivalità Sinner–Alcaraz, l’evoluzione del tennis, il nuovo pubblico e le emozioni dietro le telecronache. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elena Pero: «I commenti sui social? Troppa cattiveria, non li leggo. Con Sinner un'emozione enorme, sarò sempre grata a Rino Tommasi» - La sua voce, insieme a quella di Paolo Bertolucci, ha raccontato uno dei momenti più alti della storia dello sport del nostro Paese: il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il primo tennista italiano

Elena Pero: «Tommasi un maestro. Le commentatrici? Poche. A Parigi c'erano bagni solo per uomini»

