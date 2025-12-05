Editoria la storica casa editrice Allemandi chiude il 2025 in forte crescita in controtendenza con il settore

In un panorama editoriale ancora attraversato da incertezze — tra la ripresa non omogenea del mercato del libro, la pressione dell’online e le trasformazioni dei modelli di business delle testate culturali — qualche segnale di controtendenza arriva dal settore specializzato. È il caso della torinese Allemandi, storica casa editrice attiva dal 1983, che nel primo anno sotto la nuova compagine societaria annuncia risultati economici ben superiori alle attese. Il Consiglio di Amministrazione, riunito il 4 dicembre, ha approvato previsioni di chiusura per il 2025 che indicano ricavi oltre i 5,5 milioni di euro, con un incremento di più di due milioni rispetto al budget precedente all’acquisizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

