Ederson Juve nuova insidia dalla Spagna | quella big è pronta ad andare all’assalto del centrocampista dell’Atalanta! Tutte le novità

Ederson Juve, il brasiliano dellAtalanta piace a Simeone: rinnovo in stallo e addio possibile a gennaio, i bianconeri osservano ma i costi spaventano. La caccia al centrocampista è uno dei temi dominanti in casa  Juventus  in vista delle prossime sessioni di  calciomercato. Con  Luciano Spalletti  che richiede qualità e dinamismo per perfezionare il suo scacchiere tattico, la dirigenza bianconera non ha mai smesso di monitorare i profili più interessanti del campionato italiano. Tra questi, un nome cerchiato in rosso da tempo è quello di Ederson, il motorino inesauribile dell’Atalanta. Il brasiliano è stato a lungo un obiettivo sensibile della  Vecchia Signora, considerato l’elemento ideale per alzare il livello della mediana, ma ora lo scenario rischia di complicarsi a causa dell’inserimento prepotente di una corazzata estera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

