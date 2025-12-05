Edenlandia non solo giostre | a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo a Napoli
Nell’ampio cartellone di eventi che faranno compagnia a piccoli e grandi nel periodo natalizio c’è anche la ludoteca di Giochi Uniti, con un temporary store aperto dal 6 al 20 dicembre. NAPOLI – Non solo giostre: nel Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Il tutto è . 🔗 Leggi su 2anews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Edenlandia Official. Laura Karpman · The Marvels (From "The Marvels"/Score). I SUPEREROI SONO ARRIVATI IN EDEN! Da Spiderman ad IronMan, da Deadpool a tanti altri… hanno scelto Edenlandia per allenarsi tra giostre, adrenalina e sorrisi! Ora - facebook.com Vai su Facebook
Edenlandia, non solo giostre: a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo a Napoli - Non solo giostre: nel Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Come scrive msn.com
A Natale si gioca insieme: i board game entrano a Edenlandia - Giochi Uniti aprirà un temporary store con ludoteca e demo quotidiane dal 6 al 20 dicembre ... Si legge su napolitoday.it
Christmasland: il Natale arriva ad Edenlandia - GLI ORARI: Christmasland aprirà le porte di Edenlandia, sempre, dalle ore 10 a mezzanotte nei giorni 6 – 7– 8 - Come scrive napolitoday.it
Christmasland: al via il 6 dicembre l'evento natalizio di Edenlandia - Al via sabato 6 dicembre presso il grande parco dei divertimenti di Napoli "Edenlandia" il Christmasland, un originale evento natalizio che sarà caratterizzato da ... Lo riporta ilmattino.it
Christmas Land, la magia del Natale arriva a Edenlandia - Il Natale arriva a Edenlandia, da sabato 6 dicembre, con Christmas Land tra mercatini natalizi e la pista di pattinaggio. Lo riporta 2anews.it
Natale arriva ad Edenlandia con Christmasland - Il Natale arriva ad Edenlandia già dal 6 dicembre con Christmasland, il grande evento natalizio con cinque attrazioni a tema, ... Come scrive napolivillage.com