Edenlandia non solo giostre | a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo a Napoli

2anews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ampio cartellone di eventi che faranno compagnia a piccoli e grandi nel periodo natalizio c’è anche la ludoteca di Giochi Uniti, con un temporary store aperto dal 6 al 20 dicembre. NAPOLI – Non solo giostre: nel Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Il tutto è . 🔗 Leggi su 2anews.it

edenlandia non solo giostre a natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo a napoli

