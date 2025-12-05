Ecco la nuova palestra all’aperto Realizzata lungo pista ciclopedonale

BIENTINA Un nuovo spazio all’aperto per il benessere fisico in via del Monte Ovest a Bientina, a ridosso della pista ciclo-pedonale. L’area è dotata di diversi attrezzi dedicati all’allenamento di spalle, addominali, braccia, gambe e molto altro. "Sono realizzati prevalentemente in acciaio, una scelta che coniuga responsabilità ambientale e robustezza funzionale – dice il sindaco Dario Carmassi – Anche le componenti in polietilene e plastica sono realizzate con materiali 100% riciclabili e riciclati. Un’azione concreta per il benessere e la vitalità del nostro territorio, capace di garantire un allenamento accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

