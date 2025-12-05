Ecco il reddito di cittadinanza alla Toscana Giani bis M5S | Il nostro impegno verso gli esclusi

Ecco il reddito di cittadinanza Giani bis. Un r eddito di cittadinanza “alla Toscana” come lo ha definito lo stesso Eugenio Giani, riconfermato presidente Regione Toscana con il voto del 12 e 13 ottobre scorsi. Con un sostegno mensile da 600700 euro “per coloro che senza ammortizzatori sociali vogliono reimmettersi nel ciclo lavorativo. Per un periodo da 9 mesi a un anno paghiamo la formazione più un bonus da 600 700 euro. L’intenzione è partire subito, dal 1 gennaio 2026”. Primo reddito di cittadinanza regionale di campo largo centrosinistra. Un reddito di cittadinanza tra i cardini dell’accordo Pd della leader Elly Schlein e M5S del leader Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

