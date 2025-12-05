La Sangiustese si assicura il centrocampista Stefano Cichella, classe 1996, che ha iniziato la stagione a Trodica. La squadra rossoblù si sta preparando per la trasferta a Matelica dopo quella vincente a Tolentino. "Affronteremo un avversario - dice Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese - mosso da un grande spirito di rivalsa dopo essere stato sconfitto nel finale dal K Sport mostrando sul campo di avere dei valori. Il Matelica può contare su ottimi giocatori e su qualche nuovo arrivo, tutti vorranno mettersi in mostra per riprendersi quanto lasciato nel turno precedente". La Sangiustese, seconda forza del campionato, vorrà continuare il suo percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Un rinforzo per la Sangiustese: ecco Cichella