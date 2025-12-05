EA FC 26 Lista Candidati POTM Premier League Di Novembre Vota Il Giocatore Migliore

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Novembre della Premier League per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Barnes, Dewsbury-Hall, Doku, Bruno Fernandes, Gibbs-White, James, Rice e Igor Thiago sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Novembre della Premier League per UT 26. L’ala inglese del Newscastle, il centrocampista inglese dell’ Everton, l’ala belga del Manchester City, il centrocampista portoghese del Manchester United, il trequartista inglese del Nottingham Forest, il terzino inglese del Chelsea, il mediano inglese dell’ Arsenal e il centravanti brasiliano del Brentford hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite de LaLiga disputate nel mese di Novembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Lista Candidati POTM Premier League Di Novembre Vota Il Giocatore Migliore

