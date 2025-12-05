EA FC 26 Evoluzione Giochi Di Prestigio Lista Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Giochi Di Prestigio è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 19 Dicembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Giochi Di Prestigio. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Giochi Di Prestigio Lista Giocatori Ed Obiettivi

