E-Work Faenza 58 Alcamo 60 E-WORK FAENZA: Brzonova 7, Bazan 3, Ciuffoli C 6., Nori 2, Georgieva 23, Milanovic ne, Zanetti 3, Ciuffoli E. ne, Cappellotto, Guzzoni 2, Onnela 12. All.: Seletti SICILY BY CAR ALCAMO: Caliendo, Nikolic 21, Tempia 2, Mitreva 2, Verano Fores 6, Russo 14, Vella 5, Thiam, Sarni, Nielacna 10. All.: Serpico Arbitri: Guercio – Esposito Note. Parziali: 17-13; 31-23; 46-47. Tiri da 2: Faenza: 1639, Alcamo: 1739; Tiri da 3: Faenza: 623, Alcamo: 417; Tiri liberi: Faenza: 814, Alcamo: 1418; Rimbalzi totali: Faenza: 39, Alcamo: 42 Clamoroso al PalaBubani. Alcamo, ultima della classe con un solo successo all’attivo, supera con pieno merito una E-Work spenta e scarica che ancora una volta è punita dalle 21 palle perse e dalle basse percentuali offensive: lacune che la condannano alla terza sconfitta consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E-Work, che capitombolo. Sconfitta in casa da Alcamo