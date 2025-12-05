Oggi, 5 novembre, è uscito Masquerade, il primo album solista di Thomas Raggi, chitarrista dei Måneskin. Il disco è prodotto da un’istituzione della musica, Tom Morello, a sua volta chitarra principale dei Rage Against The Machine. Registrato all’Henson Studio di Los Angeles, vede la partecipazione di diversi musicisti, tra i quali Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Matt Sorum dei Guns N’Roses, Serge Pizzorno dei Kasabian, Beck, Alex Kapranos dei Franz Ferdinand e Nic Cester. L’anima di Thomas Raggi resta rock. Se, durante la lunghissima “pausa di riflessione” della band romana, il leader Damiano David ha deciso di abbracciare sonorità più pop, strizzando l’occhio all’estetica e al sound di artisti come Harry Styles, il progetto di Raggi resta decisamente più fedele al rock. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È uscito “Masquerade”, il primo album da solista di Thomas Raggi