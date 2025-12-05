È stata lei ad organizzare tutto | la versione dell' amico di Tatiana
" È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". È questa la versione che Dragos-Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri ieri sera dove è stato ascoltato prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 ottobre scorso. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi abbiamo avuto il piacere di organizzare un baby shower davvero speciale Ci siamo impegnati per curare ogni dettaglio e regalare ai nostri clienti una festa indimenticabile… e vedere la loro felicità è stata la soddisfazione più grande! Il momento de - facebook.com Vai su Facebook