E se a condurre Sanremo 2027 fossero Amadeus e Giorgia con Fiorello? Lasciateci sognare
Sarebbe bellissimo. Ma proprio bello. Dice Il Messaggero che si sta lavorando (e qui possiamo immaginare incontri ai vertici ma anche una ricca squadra di gnomi del Natale) al ritorno di Amadeus in Rai. A dire la verità, il rumor s’è mosso a partire da una diretta social di Fiorello con l’amico Sebastiani ospite. “In Rai mi hanno detto che per Amadeus le porte sono sempre aperte. Quando finisce, e finirà un giorno, non devi andare da un’altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai”, le parole del Re de La Pennicanza. Amadeus ha risposto che magari non lo vogliono né in Rai né a Mediaset, Fiorello ha chiosato: “So come funziona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
