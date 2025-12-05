È scomparso Maurizio Sera in arte Tony Dj | la città saluta uno dei suoi protagonisti della notte
È mancato a soli 66 anni, Maurizio Sera, conosciuto da tutti come Tony DJ. Con oltre 35 anni di carriera è stato uno dei disc jockey più amati della città, capace di attraversare generazioni mantenendo intatta la sua passione per la musica e il suo inconfondibile sorriso.Tony Dj era noto per la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
