È morto Sandro Giacobbe il popolare cantante di Signora mia e di Gli occhi di tua madre è scomparso dopo una lunga malattia

Se n’è andato Sandro Giacobbe. Il popolare cantante di Signora mia e di Gli occhi di tua madre è morto a 75 anni dopo una lunga malattia durata dieci anni e cominciata con un tumore alla prostata che di recente lo aveva costretto su una carrozzina. “Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso, un giorno che passa vicino alle persone che amo. L’unica cosa che mi spiace è doverli lasciare ”, aveva raccontato in una delle ultime interviste in tv, lo scorso maggio a Verissimo, quando si era mostrato in sedia a rotelle e rivelato di indossare una parrucca. “Ne parlo per mandare un messaggio di speranza e di incoraggiamento”, aveva detto poco prima che la situazione precipitasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

