È morto oggi 5 dicembre 2025 nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante genovese, Sandro Giacobbe, uno dei cantautori più amati della musica italiana degli anni ’70 e ’80. Aveva 75 anni e da oltre dieci anni affrontava con coraggio una battaglia contro un tumore. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe lascia la moglie Marina Peroni e i figli Andrea e Alessandro. Qualche mese fa Giacobbe era stato ospite di Domenica In, dove aveva parlato con grande sincerità della sua malattia. “I medici mi hanno assolutamente prescritto di non stare più in piedi, di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi”, aveva raccontato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - È morto Sandro Giacobbe – aveva parlato della sua malattia con ironia e coraggio

