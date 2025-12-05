È morto Sandro Giacobbe Aveva 76 anni

Il grande successo era arrivato negli anni Settanta. Le melodie delle canzoni romantiche da lui interpretate catturavano il pubblico, soprattutto femminile, per lol modo di interpretare i brani. “Signora mia” ha rappresentato la sua vetta artistica. Cantautore e anche componente della nazionale di calcio dei cantanti, era nato a Moneglia, in Liguria. Oggi Sandro Giacobbe è morto a Cogorno. Era ammalato di cancro. Il 14 dicembre avrebbe compiuto 76 anni.         L'articolo È morto Sandro Giacobbe Aveva 76 anni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

