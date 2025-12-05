È morto Sandro Giacobbe | addio al cantautore di Gli occhi di tua madre Aveva 75 anni

Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande coraggio da oltre dieci anni era in lotta con un tumore. Cantautore di grande livello con brani quali «Signora mia» e «Gli occhi di tua madre», è rimasto per mesi nelle hit parade nazionali ed estere negli anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - È morto Sandro Giacobbe: addio al cantautore di "Gli occhi di tua madre". Aveva 75 anni

