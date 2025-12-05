È morto l’attore Cary-Hiroyuki Tagawa star di Mortal Kombat

Il cinema d’azione giapponese perde uno dei suoi simboli. È morto infatti Cary-Hiroyuki Tagawa, star della saga cinematografica e videoludica Mortal Kombat in cui vestì i panni dello stregone Shang Tsung. Aveva 75 anni ed è deceduto il 4 dicembre a Santa Barbara, in California, per le complicazioni di un ictus. Ne ha dato notizia un portavoce della sua famiglia a Variety. Tra le tante performance della carriera si ricorda anche quella nella serie Amazon Prime Video L’uomo nell’alto castello, in cui è stato il ministro del Commercio nipponico Nobusuke Tagomi. «Era un’anima rara: generoso, premuroso e dedito alla sua arte», ha raccontato Margie Weiner, sua storica manager. 🔗 Leggi su Lettera43.it

