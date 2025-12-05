È morto il cantante Sandro Giacobbe

È morto a 75 anni Sandro Giacobbe, cantautore di grande livello con brani come "Signora mia" e "Gli occhi di tua madre" che per mesi sono rimasti nelle hit parade nazionali ed estere negli anni '70 e '80. A confermare il decesso avvenuto nella sua abitazione di Gogorno, in provincia di Genova. 🔗 Leggi su Today.it

