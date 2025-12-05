È morto Cary-Hiroyuki Tagawa l’attore de L’ultimo imperatore e Mortal kombat

Il mondo del cinema dice addio a Cary-Hiroyuki Tagawa. Mercoledì 4 dicembre l’attore nato in Giappone è morto a Santa Barbara, negli Usa, all’età di 75 anni. Protagonista di film entrati nella storia del cinema come “ Mortal Kombat ” e “ Pearl Harbor “, Tagawa ha fatto parte del cast de “ L’ultimo imperatore ” di Bernardo Bertolucci, vincitore di ben 9 statuette agli Oscar del 1988. La notizia della morte dell’attore, causata dalle complicazioni successive a un ictus, è stata confermata a USA Today dalla portavoce del giapponese Penny Vizcarra. Tagawa lascia la moglie Sally, i tre figli Calen, Brynne e Cana, e i due nipoti River e Thea Clayton. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Cary-Hiroyuki Tagawa, l’attore de “L’ultimo imperatore” e “Mortal kombat”

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'attore giapponese è venuto a mancare in queste ore a Santa Barbara: lo ricordiamo anche per L'Ultimo Imperatore. https://cinema.everyeye.it/notizie/morto-cary-hiroyuki-tagawa-addio-star-mortal-kombat-007-846409.html?utm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com Vai su Facebook

È morto Cary-Hiroyuki Tagawa, star di “Mortal Kombat” Vai su X

È morto l’attore Cary-Hiroyuki Tagawa, star di Mortal Kombat - Tagawa, icona del cinema d'azione giapponese nonché star della saga Mortal Kombat. Riporta lettera43.it

Addio a Cary-Hiroyuki Tagawa: morto a 75 anni lo Shang Tsung di Mortal Kombat - Hiroyuki Tagawa è morto giovedì 4 dicembre a Santa Barbara, in California, all'età di 75 anni. Come scrive universalmovies.it

Cary-Hiroyuki Tagawa, star di Mortal Kombat, è morto - Hiroyuki Tagawa, leggenda delle arti marziali e celebre per la sua lunga carriera a Hollywood, è morto all’età di 75 anni. Come scrive lascimmiapensa.com

È morto Cary-Hiroyuki Tagawa a 75 anni, indimenticabile Shang Tsung in Mortal Kombat - Era noto per i suoi ruoli in Mortal Kombat, L’ultimo Imperatore, Memorie di una geisha e The Man ... Segnala fanpage.it

Cary-Hiroyuki Tagawa, noto per Mortal Kombat, è morto - Hiroyuki Tagawa, noto per la sua prolifica carriera nel cinema e in TV, è scomparso a 75 anni a causa di un ictus. Scrive vgmag.it

Morto Cary-Hiroyuki Tagawa, star di ‘Mortal Combat’ e icona del cinema d’azione - Da ‘L’ultimo imperatore’ di Bertolucci a ‘007: vendetta privata’, per quasi quarant’anni ha interpretato ruoli indimenticabili tra Holl ... Segnala msn.com