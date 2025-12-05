È morto Cary-Hiroyuki Tagawa a 75 anni indimenticabile Shang Tsung in Mortal Kombat

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo di Hollywood piange la stella giapponese e leggenda delle arti marziali, Cary-Hiroyuki Tagawa. Era noto per i suoi ruoli in Mortal Kombat, L'ultimo Imperatore, Memorie di una geisha e The Man in the High Castle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

