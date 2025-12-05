È morto Cary-Hiroyuki Tagawa a 75 anni indimenticabile Shang Tsung in Mortal Kombat

Il mondo di Hollywood piange la stella giapponese e leggenda delle arti marziali, Cary-Hiroyuki Tagawa. Era noto per i suoi ruoli in Mortal Kombat, L'ultimo Imperatore, Memorie di una geisha e The Man in the High Castle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

L’attore Cary-Hiroyuki Tagawa, noto per i suoi ruoli come Shang Tsung in Mortal Kombat (1995), Nobusuke Tagomi ne L’uomo nell’alto castello e Chang ne L’ultimo imperatore (1987), è morto a 75 anni. - facebook.com Vai su Facebook

"Lawrence Phillip Cary" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Cary-Hiroyuki Tagawa, noto per Mortal Kombat, è morto - Hiroyuki Tagawa, noto per la sua prolifica carriera nel cinema e in TV, è scomparso a 75 anni a causa di un ictus. Da vgmag.it

È morto Cary-Hiroyuki Tagawa a 75 anni, indimenticabile Shang Tsung in Mortal Kombat - Era noto per i suoi ruoli in Mortal Kombat, L’ultimo Imperatore, Memorie di una geisha e The Man ... Lo riporta fanpage.it

Cary-Hiroyuki Tagawa, star di Mortal Kombat, è morto - Hiroyuki Tagawa, leggenda delle arti marziali e celebre per la sua lunga carriera a Hollywood, è morto all’età di 75 anni. Come scrive lascimmiapensa.com

È morto Cary-Hiroyuki Tagawa, l'attore che interpretava Shang Tsung in «Mortal Kombat» - Hiroyuki Tagawa, attore giapponese, naturalizzato americano, celebre per il ruolo dello stregone Shang Tsung nella saga di « Mortal Kombat ». Da msn.com