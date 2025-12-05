È morta non c’è stato niente da fare L’incidente il fuoco poi la tragedia | strada chiusa

Una colonna di fumo alta e densa, visibile anche a grande distanza, ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini nella mattinata del 5 dicembre a alle porte di Ravenna. In pochi minuti è diventato chiaro che si trattava di un incidente di straordinaria violenza, avvenuto poco dopo le 8 lungo via Canala, nei pressi dell’incrocio con via Bartolotte, nella zona di Piangipane. Le prime segnalazioni hanno parlato immediatamente di fiamme altissime e di veicoli completamente avvolti dal fuoco, preludio di una tragedia che si sarebbe confermata di lì a poco. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, la situazione era già drammatica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it