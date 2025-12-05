E Mille e mille pagine consacra la tua gloria…l’Esposizione dei Libri della Giostra del Saracino
Arezzo, 5 dicembre 2025 – In occasione del weekend della Fiera Antiquaria di Arezzo e della Città del Natale, l’ Associazione Signa Arretii apre al pubblico la propria sede per l’evento “E MIlle e mille pagine, consacra la tua gloria .l’Esposizione dei Libri della Giostra del Saracino”, in programma sabato 6 e domenica 7 dicembre, presso Via della Bicchieraia 30, con orario 9:30–12:30 e 15:30–18:30. L’esposizione presenta una selezione di volumi che documentano la storia completa della Giostra del Saracino, offrendo al pubblico – residenti, visitatori e turisti – un percorso nella memoria storica e nelle tradizioni della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
