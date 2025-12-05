E mille e mille pagine consacra la tua gloria La mostra

L'associazione Signa Arretii apre al pubblico la propria sede per l’evento “E mille e mille pagine, consacra la tua gloria", l'esposizione dei libri della Giostra del Saracino. Le visite sono previste sabato 6 e domenica 7 dicembre, presso via della Bicchieraia 30, con orario 9:30–12:30 e 15. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

