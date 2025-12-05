E’ la città italiana più green al mondo ti sposti in bici e arrivi ovunque e la cucina è spaziale

Il riconoscimento premia l’impegno nella mobilità sostenibile: investimenti in infrastrutture, sicurezza e politiche bike-friendly Nella recente edizione 2025 del Copenhagenize Index, la prestigiosa classifica internazionale che valuta la ciclabilezza delle città nel mondo, l’ Italia si distingue grazie a una presenza significativa: una città italiana inserita tra le prime trenta destinazioni “bike-friendly”. Questo riconoscimento arriva in un momento in cui la mobilità sostenibile è al centro delle politiche urbane, con sempre maggiori investimenti in infrastrutture dedicate e strategie a favore della sicurezza e della vivibilità cittadina. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

