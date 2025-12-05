E’ il Cloud Dancer il colore del 2026 per l’edge 70 edizione speciale con Swarovski

(Adnkronos) – Un bianco etereo – nome in codice 11-4201 Cloud Dancer – il 'Color of the Year' scelto da Motorola nella gamma Pantone per trasmettere il messaggio legato alla sua filosofia di vita e di comunicazione. Una tonalità identificata come 'invito' alla limpidezza che si afferma sull'eccesso, e che caratterizza una edizione speciale dell'edge . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

