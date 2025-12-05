E’ il Cloud Dancer il colore del 2026 per l’edge 70 edizione speciale con Swarovski

(Adnkronos) – Un bianco etereo – nome in codice 11-4201 Cloud Dancer – il 'Color of the Year' scelto da Motorola nella gamma Pantone per trasmettere il messaggio legato alla sua filosofia di vita e di comunicazione. Una tonalità identificata come 'invito' alla limpidezza che si afferma sull'eccesso, e che caratterizza una edizione speciale dell'edge . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

Cloud Dancer, colore Pantone 2026, è un bianco neutro, “arioso”, ed è pronto a illuminare il nostro guardaroba con il suo tocco etereo Vai su X

È la prima volta, dal 1999, che un bianco diventa Colore dell’anno. Ma Cloud Dancer, scelto da Pantone come colore del 2026, non è solo una sfumatura. È un invito a fermarsi, alleggerire, lasciare entrare la luce.Etereo e luminoso, caldo quanto basta per n - facebook.com Vai su Facebook

Il bianco “Cloud Dancer” è il colore Pantone del 2026 - Pantone annuncia Cloud Dancer: il bianco naturale scelto come colore del 2026, simbolo di calma e nuovi inizi. Lo riporta agrpress.it

Cloud Dancer, trend alert! Gli abbinamenti moda per il colore Pantone 2026 - cloud dancer bianco puro colore pantone 2026 color of the year tendenze moda autunno inverno trend fashion color institute ... stylosophy.it scrive

Come indossare Cloud Dancer, il bianco neutro e luminoso eletto colore Pantone 2026: 7 combo di tendenza - Cloud Dancer, colore Pantone 2026, è un bianco neutro, “arioso”, ed è pronto a illuminare il nostro guardaroba con il suo tocco etereo ... Scrive vogue.it

“Cloud Dancer”: il colore dell’anno secondo Pantone è bianco come le nuvole - Pantone sceglie per la prima volta il bianco come colore dell’anno: un «bianco fluttuante intriso di serenità» messaggio di pace, armonia e libertà ... Si legge su iodonna.it

Il colore Pantone 2026 è Cloud Dancer, la fresca sfumatura di bianco che illuminerà i tuoi look - Un bianco naturale che esprime il nostro desiderio di serenità, purezza e armonia. Da vogue.it

Il colore Pantone del 2026 è il Cloud Dancer. E, a sorpresa, è un bianco - Il 2026 sarà all'insegna di un tono di bianco neutro e arioso, che secondo Pantone vuole portare tranquillità, e po’ di pace, in un mondo che fa troppo rumore ... Scrive vanityfair.it