È finita Addio tra la conduttrice Rai e l’attore | parole dolorose

Nell’ambiente televisivo circolavano già da settimane indiscrezioni su una nota conduttrice Rai che, dopo anni di vita privata estremamente riservata, sembrava aver ritrovato un inatteso entusiasmo sentimentale. Le immagini pubblicate di recente da un noto settimanale avevano alimentato l’idea di un nuovo amore sbocciato quasi per caso, un legame nato dall’amicizia e dalla complicità professionale. Ma a distanza di un mese da quel celebre bacio, la vicenda ha preso una piega diversa, molto più complessa e meno fiabesca di quanto il pubblico avesse immaginato. >> “È intervenuta la famiglia”. Ultimo e Jacqueline Luna, la scoperta che cambia tutto La presentatrice, ospite di Monica Setta, ha scelto di parlare apertamente, lasciando emergere tutta la fragilità e la sincerità di un sentimento che forse non ha avuto il tempo di diventare ciò che lei sperava. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it