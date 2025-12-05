È di un giovane gelatiere veronese uno dei migliori panettoni d' Italia 2025
Verona si conferma capitale dell’eccellenza pasticcera natalizia. Il Panettone Artigianale firmato da PIKKO – L’Atelier del Gelato a Borgo Roma ha conquistato un risultato eccezionale, entrando per la prima volta nella prestigiosa Top 10 della classifica dei “Migliori panettoni d’Italia 2025”. 🔗 Leggi su Veronasera.it
