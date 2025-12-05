È di Manfredonia uno dei 20 panettoni artigianali più autentici e gustosi d’Italia

È opera di Marco Guerra, pastry chef di Manfredonia e titolare di “Nella-Il Forno”, uno dei migliori 20 panettoni artigianali d’Italia. A decretarlo è l’autorevole classifica di Dissapore, testata giornalistica online e sito web dedicato al cibo, una vera e propria “Bibbia” per gli amanti del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

