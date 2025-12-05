Duplice assoluzione e scarcerazione in 72 ore | torna libero Vincenzo Crispo soprannominato Lupin

Avellinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sino al tardo pomeriggio del 2 Dicembre 2025 CRISPO Vincenzo si trovava detenuto in una cella di Poggioreale con una doppia misura cautelare, imposta dal Tribunale di Napoli Nord (custodia cautelare in carcere) e dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (custodia cautelare agli arresti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

