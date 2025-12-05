Dumfries scalpita verso il rientro dall’infortunio | l’indizio social che fa esaltare i tifosi – FOTO
di Giuseppe Colicchia Dumfries scalpita verso il rientro dall’infortunio, l’indizio social che fa esaltare i tifosi: ecco cos’ha scritto l’olandese – FOTO. Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria di Appiano Gentile per Cristian Chivu. Il tecnico dei nerazzurri inizia a vedere la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda l’emergenza sulla fascia destra. Protagonista è Denzel Dumfries: l’esterno olandese, fermo ai box da diverse settimane per un fastidioso infortunio alla caviglia, potrebbe rientrare a breve. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarà ovviamente indisponibile per la sfida di campionato contro il Como, in programma domani a San Siro, ma lo scenario sta cambiando rapidamente. 🔗 Leggi su Internews24.com
