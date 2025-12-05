Dumfries l’esterno anticipa il rientro? Niente Como ma per…

Dumfries. Il recupero di Denzel Dumfries entra finalmente in una fase più incoraggiante dopo settimane di lavoro personalizzato. L’esterno dell’ Inter, fermo dal 9 novembre per un problema alla caviglia accusato durante la sfida contro la Lazio, sta mostrando segnali positivi in vista del suo rientro. Le terapie svolte nelle ultime settimane stanno dando gli effetti sperati e lo staff medico nerazzurro monitora quotidianamente i progressi dell’olandese. Secondo quanto riportato, Dumfries non sarà disponibile per la gara contro il Como, scelta dettata dalla volontà di evitare rischi inutili. Il laterale proseguirà quindi il percorso di recupero individuale, con l’obiettivo di completare gli ultimi step previsti dal programma riabilitativo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it