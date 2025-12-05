Due mostre raccontano Luigi Pirandello e Antonietta Portolano | percorso tra lettere manoscritti e cimeli

Le sale del Palacongressi di Agrigento accolgono un doppio percorso espositivo dedicato a Luigi Pirandello e ad Antonietta Portolano, la compagna di una vita rimasta spesso ai margini della narrazione pubblica. Le mostre documentarie e iconografiche “Sua moglie, Antonietta Portolano in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Luigi Pirandello e Antonietta Portolano, due mostre li raccontano da vicino al Palacongressi di Agrigento - facebook.com Vai su Facebook

Luigi Pirandello e Antonietta Portolano, due mostre li raccontano da vicino al Palacongressi - Saranno inaugurate domani, giovedì 4 dicembre, alle 17 al Palacongressi di Agrigento le mostre documentarie e iconografiche “Sua moglie, Antonietta Portolano in Pirandello” e “Io Luigi, Io Pirandello” ... Segnala grandangoloagrigento.it

Le mostre da non perdere a dicembre, tra arte contemporanea, design e fotografia - Dall'universo cult di Wes Anderson all'obiettivo senza tempo di Cecil Beaton, fino al design inconfondibile di Vico Magistretti. Segnala living.corriere.it