Due giovani di Rondine tedofori della Tregua Olimpica

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 dicembre 2025 –  Rondine Cittadella della Pace è stata scelta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 tra i protagonisti della tappa aretina del Viaggio della Fiamma Olimpica dedicato alla Tregua Olimpica, uno dei più alti simboli di pace e riconciliazione della tradizione olimpica. A portare la fiamma il 10 dicembre 2025, giorno dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ci saranno anche due studenti di Rondine provenienti da popoli in conflitto, nemici, oggi impegnati in un percorso di convivenza e trasformazione creativa del conflitto: Viktorija, serba e Bind, Kosovaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

due giovani di rondine tedofori della tregua olimpica

© Lanazione.it - Due giovani di Rondine tedofori della Tregua Olimpica

Approfondisci con queste news

due giovani rondine tedoforiDue giovani di Rondine tedofori della Tregua Olimpica - Viktorija e Bind i leader di pace che porteranno la Fiamma nella tappa che attraverserà Arezzo il 10 dicembre nell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Due Giovani Rondine Tedofori