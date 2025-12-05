Due giovani di Rondine tedofori della Tregua Olimpica
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Rondine Cittadella della Pace è stata scelta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 tra i protagonisti della tappa aretina del Viaggio della Fiamma Olimpica dedicato alla Tregua Olimpica, uno dei più alti simboli di pace e riconciliazione della tradizione olimpica. A portare la fiamma il 10 dicembre 2025, giorno dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ci saranno anche due studenti di Rondine provenienti da popoli in conflitto, nemici, oggi impegnati in un percorso di convivenza e trasformazione creativa del conflitto: Viktorija, serba e Bind, Kosovaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
