Due canzoni di Natale inedite firmate da Paolo Benvegnù

Arezzo, 5 dicembre 2025 – . Disponibile da oggi in preordine sul sito di Officine della Cultura la chiavetta USB in Edizione Limitata. Arrivano due preziosi inediti di Natale firmati dal cantautore Paolo Benvegnù. Due canzoni capaci di restituire la magia del Natale con la leggerezza e la poesia che contraddistinguevano l’artista, raccontando l’amore e la gioia dei bambini attraverso un linguaggio musicale immediato e luminoso. Il primo brano pubblicato dopo la sua scomparsa, “Buon Natale anche per te”, presenta la sua voce insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, con la partecipazione de I Benvegnù e de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

