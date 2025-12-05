Droni sulla base nucleare di Ile Longue | i militari francesi sparano per neutralizzarli
Diversi droni hanno sorvolato ieri sera la base navale francese di Ile Longue che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare. Cinque droni sono stati rilevati intorno alle 19,30 sopra la base, che confina con il porto di Brest. Il battaglione fucilieri dei marine, responsabile della protezione della base, ha sparato diversi colpi per neutralizzarli.
Ieri sera i fucilieri della Marine nationale française hanno aperto il fuoco contro almeno 5 droni che stavano sorvolando la base militare di Île Longue, in Bretagna.
