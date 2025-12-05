Cinque droni hanno sorvolato nella serata di giovedì la base sottomarina dell’ Ile Longue, nella rada di Brest, uno dei siti più sensibili dell’intero apparato militare francese. È qui che sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili, pilastro della dissuasione nucleare francese. A confermare l’episodio è stata la gendarmeria, che ha definito la violazione dello spazio aereo un fatto di “massima rilevanza”. Il battaglione di artiglieria marittima incaricato della protezione del sito ha reagito immediatamente, effettuando diversi tiri antidrone per tentare di neutralizzare i velivoli non identificati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Droni subase nucleare in Francia: scattano i tiri antidrone