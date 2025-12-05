Droni subase nucleare in Francia | scattano i tiri antidrone
Cinque droni hanno sorvolato nella serata di giovedì la base sottomarina dell’ Ile Longue, nella rada di Brest, uno dei siti più sensibili dell’intero apparato militare francese. È qui che sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili, pilastro della dissuasione nucleare francese. A confermare l’episodio è stata la gendarmeria, che ha definito la violazione dello spazio aereo un fatto di “massima rilevanza”. Il battaglione di artiglieria marittima incaricato della protezione del sito ha reagito immediatamente, effettuando diversi tiri antidrone per tentare di neutralizzare i velivoli non identificati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Radio1 Rai. . L'#Europa è preoccupata dalle continue intrusioni di #droni nel suo spazio aereo, di cui accusa Mosca. La #Germania corre ai ripari con una forza di reazione per la difesa rapida dispiegata anche in Belgio. Pochi i dettagli sugli equipaggiamenti. - facebook.com Vai su Facebook
Francia, aperto il fuoco contro 5 droni su base nucleare Ile Longue a Brest: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, aperto il fuoco contro 5 droni su base nucleare Ile Longue a Brest: cosa sappiamo ... Segnala tg24.sky.it
Francia, droni sorvolano base nucleare in Bretagna: la Marina spara - Nella base dell’Ile Longue, nella rada di Brest, sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese ... Riporta quotidiano.net
Francia, 5 droni sorvolano la base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara diversi colpi - Diversi droni hanno sorvolato la base sottomarina di Île Longue (Finistère), sede dei sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) francesi, giovedì sera ... Segnala msn.com
Droni su una base nucleare in Francia, la Marina ha sparato - (askanews) – La fanteria di marina francese ha sparato ieri sera contro dei droni che sorvolavano la base navale di Ile Longue, in Bretagna, che ospita i sottomarini nucleari francesi. Lo riporta askanews.it
Francia, 5 droni su base con sottomarini nucleari: i fucilieri aprono il fuoco - Cinque droni hanno sorvolato giovedì sera la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili d ... Come scrive msn.com
Francia: sempre più droni in volo sui siti sensibili - Nelle ultime settimane, droni illegali sono stati visti sorvolare diversi siti militari e industriali, senza che nessuno sia stato identificato come responsabile. Segnala it.euronews.com