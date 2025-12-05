Droni sorvolano una base nucleare in Francia interviene l’artiglieria
Il battaglione di artiglieria marittima che protegge la base navale francese di Ile Longue, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare, «ha effettuato diversi tiri antidrone » dopo l’avvistamento di cinque velivoli a pilotaggio remoto sopra la base, che confina con il porto di Brest. È successo nella serata del 4 novembre, attorno alle 19:30. I sorvoli di droni non sono rari in quest’area della Bretagna. Fulcro della deterrenza nucleare francese, la base di Ile Longue è protetta da 120 gendarmi marittimi, che lavorano in coordinamento con i fucilieri marini: nel sito sono presenti quattro sottomarini di cui viene assicurata la manutenzione e almeno uno di essi viene tenuto in mare per garantire la dissuasione atomica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Droni sorvolano una base #nucleare in #Francia: marines sparano - facebook.com Vai su Facebook
Droni sorvolano una base nucleare in Francia, interviene l'artiglieria #ANSA Vai su X
Cinque droni sorvolano una base nucleare francese: scatta l’allarme sicurezza. “Effettuati tiri per abbatterli” - Allarme sicurezza all'Ile Longue: intercettati velivoli non identificati sopra la base della dissuasione nucleare francese ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Francia, 5 droni sorvolano la base nucleare Île Longue a Brest: l’artiglieria marittima apre il fuoco - La base di Île Longue, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare del deterrente nucleare francese, è protetta da 120 gendarmi marittimi in coordinamento con i fucilieri d ... Secondo milanofinanza.it
Francia, droni sulla base dei sottomarini nucleari: l'artiglieria spara - Alta tensione nei cieli francesi sulla scia delle tensioni internazionali. Lo riporta iltempo.it
Francia, droni sorvolano base nucleare in Bretagna: la Marina spara - Nella base dell’Ile Longue, nella rada di Brest, sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese ... Secondo msn.com
Francia, cinque droni sorvolano una centrale nucleare. Interviene l’artiglieria - Nella rada d i Brest, nella Francia occidentale, cinque dron i hanno sorvolato la base sottomarina dell’Île Longue, uno dei siti strategici della dissuasione nucleare francese. Riporta tg.la7.it
Francia, droni sorvolano base sottomarini nucleari: artiglieria apre il fuoco - In Francia, cinque droni hanno sorvolato giovedì sera la base sottomarina di Ile Longue, nella rada di Brest, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici ... Secondo msn.com