Il battaglione di artiglieria marittima che protegge la base navale francese di Ile Longue, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare, «ha effettuato diversi tiri antidrone » dopo l’avvistamento di cinque velivoli a pilotaggio remoto sopra la base, che confina con il porto di Brest. È successo nella serata del 4 novembre, attorno alle 19:30. I sorvoli di droni non sono rari in quest’area della Bretagna. Fulcro della deterrenza nucleare francese, la base di Ile Longue è protetta da 120 gendarmi marittimi, che lavorano in coordinamento con i fucilieri marini: nel sito sono presenti quattro sottomarini di cui viene assicurata la manutenzione e almeno uno di essi viene tenuto in mare per garantire la dissuasione atomica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Droni sorvolano una base nucleare in Francia, interviene l’artiglieria