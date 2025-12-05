Droni misteriosi sui sommergibili nucleari francesi

Panorama.it

La Marina militare francese avrebbe aperto il fuoco contro alcuni droni, pare cinque, rilevati giovedì sera sopra un sito militare altamente sensibile che ospita sottomarini nucleari. Lo riporta l’agenzia di stampa Agence France-Presse ( Afp ). La base teatro di questo evento è quella di Île Longue, in Bretagna, nell’estrema Francia occidentale, sito nel quale sono presenti anche unità sottomarine di classe Le Triomphant dotate di missili balistici e nucleari. L’origine della notizia sarebbe la gendarmeria francese che ha anche dichiarato la reazione da parte delle forze di protezione della Marina francese incaricate di proteggere la base, le quali avrebbero aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Panorama.it

droni misteriosi sui sommergibili nucleari francesi

