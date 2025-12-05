Il generale Roberto Vannacci ne ha trovata “un’altra”. L’eurodeputato leghista ha pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, un video mentre sponsorizza una nuova invenzione natalizia: il presepe nello zaino! Nel video si vede chiaramente Vannacci tenere in mano uno zaino di tipo militare con una grossa finestra di plastica sul davanti e dentro la rappresentazione della natività. Il generale afferma: “Ci sono posti come alcune piazze e alcune scuole dove il presepe lo vogliono togliere o lo vogliono nascondere e noi invece ce lo portiamo dietro così, anche nello zaino”. Certo non si può dire che sia proprio un presepe tascabile, lo zaino ha dimensioni notevoli, ma nulla è fatto al caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Vannacci e lo schiaffo alla Ue: cosa spunta dallo zaino