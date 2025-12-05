Dritto e Rovescio Silvia Sardone fa tacere il maranza | Favolette! Non siamo rinc***

"Io sono in affidamento per una pena che ho ricevuto di 8 anni fa, secondo voi noi abbiamo le circostanze per cambiare? Se continuano a fermarti?": Bally, condannato in passato per alcuni reati legati allo spaccio, lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. A rispondergli ci ha pensato subito Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, anche lei ospite del talk, che ha detto: "Guarda, tesoro, che se tu non compivi il reato, non avevi nessuna pena da scontare". "Ma sono passati 8 anni", ha controbattuto Bally. "Che reato ha commesso?", gli ha chiesto la leghista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Silvia Sardone fa tacere il maranza: "Favolette! Non siamo rinc***"

