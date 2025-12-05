Dritto e rovescio poveri scemi! | la deriva dell' Unione europea

Alessandro Cecchi Paone contro gli artisti “inclusivi” di Bruxelles. Il popolare volto tv, ospite di Dritto e Rovescio, talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, non ci ha visto più e ha criticato aspramente chi ha scelto di nascondere i volti di Gesù, Maria e Giuseppe nel presepe presente nella piazza principale della capitale del Belgio. Cecchi Paone, addirittura, ha definito i responsabili " poveri scemi " per aver coperto i volti di Gesù, Maria e Giuseppe con patchwork di stoffe. L'installazione, intitolata "Stoffe della Natività" e realizzata dall'artista Victoria-Maria Geyer nella Grand-Place, mira a simboleggiare l'universalità del Natale, ma ha scatenato polemiche per essere percepita come un’offesa alle tradizioni cristiane e un gesto di autocensura culturale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

