Dritto e rovescio Iva Zanicchi asfalta il maranza | Delinquente non ha senso

Iva Zanicchi, ospite del programma Dritto e Rovescio su Rete 4, denuncia i cosiddetti " maranza ", cioè le bande di giovani delinquenti, spesso immigrati, che compiono furti di lusso per il gusto di intimorire e non per fame. Il dibattito con il conduttore, Paolo Del Debbio, è vivace. La cantante si scaglia contro i ragazzi che giustificano i furti: “Tu poi andrai a lavorare e se potrai te le comprerai le scarpe, sennò vai scalzo, delinquente, non ha senso. È vero che siamo di un'altra generazione, non auguro a nessuno quel che ho vissuto io. Da giovane, per 6-7 anni prima di cominciare a cantare, io tutte le estati io piangevo perché volevo un paio di jeans. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Iva Zanicchi asfalta il maranza: "Delinquente, non ha senso"

